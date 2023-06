Carro atinge motocicleta na Avenida Arapongas e deixa homem ferido

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira, 14, na Avenida Arapongas, região central da cidade, depois de bater contra a traseira de um carro. De acordo com o motorista do carro, a forte chuva teria atrapalhado a visibilidade na via, contribuindo para o acidente.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local para socorrer a vítima, que teve ferimentos leves na perna e foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro, nada sofreu.

Foto por Samu Arapongas

Segundo relatos, o motorista do veículo Fox vinha pela Rua Hárpia para cruzar a Avenida Arapongas, mas com a visibilidade reduzida por conta da chuva, não viu a motocicleta descendo a via. O motociclista acabou batendo na traseira do carro, e chegou a arrancar o para-choque.



Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade.

Com informações TV Mais Arapongas.

