Carro atinge ciclista de 76 anos que tentava cruzar pista em Arapongas

Corolla, de Maringá, envolvido no acidente

Um ciclista, de 76 anos, foi atingido por um carro na tarde desta quinta-feira (1º), por volta das 17h, após tentar atravessar a rodovia da PR-218, no km 228, em Arapongas, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros atendeu o idoso, que foi encaminhado ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas. Segundo os socorristas, ele sofreu ferimentos considerados leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no sentido Astorga a Arapongas. O idoso tentou cruzar a pista, da esquerda para a direita, no sentido contrário ao tráfego dos veículos, e acabou sendo atingido por um carro, modelo Toyota Corolla, com placas de Maringá.

