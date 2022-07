Carro atinge caçamba em bairro de Arapongas e motorista fica ferido

Da Redação

Um carro, modelo Uno, atingiu uma caçamba e o motorista ficou ferido. O acidente aconteceu na Rua Ipequi, na região do Jardim Eldorado, próximo ao lar de idosos, em Arapongas, na tarde desta quinta-feira (14).

A caçamba está próxima de uma equina, pois uma casa passa por uma reforma. O motorista do carro ao fazer a curva atingiu em cheio a estrutura que estava com entulhos.

A batida foi bastante forte, a frente do carro ficou destruída. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto Atendimento 24h, com ferimentos moderados.

