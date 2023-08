Carrinho de transporte faz a festa das crianças em Arapongas

Carrinho já passou pela Escola Municipal Enzo Daleffe e agora está no CMEI Primeiros Passos, no Jardim Caravelle

Uma novidade tem feito a alegria dos pequenos alunos da rede municipal de ensino de Arapongas (PR). Um carrinho especial para transporte coletivo tem percorrido os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) da cidade.

Cedido pela empresa WPB Comércio e Serviços, o carrinho tem capacidade para transportar oito alunos, promovendo diversão e interatividade através de atividades diferenciadas. Ele já passou pela Escola Municipal Enzo Daleffe, em sua inauguração, e agora está no CMEI Primeiros Passos, no Jardim Caravelle.

“É uma forma divertida de passear pelo ambiente escolar e interagir com os coleguinhas e equipes da Educação”, afirma a secretária da pasta, Cristiane Rossetti.

Foto por Divulgação Carrinho é usado para passeios no ambiente escolar

Para o prefeito Sérgio Onofre, a ideia é tornar as instituições de ensino do município cada vez mais inovadoras, favorecendo o desenvolvimento dos alunos em ambientes acolhedores e divertidos. “Alguns CMEI’s atendem de forma integral, por isso é algo diferente no cotidiano desses alunos. E eles têm adorado esta novidade. Algo simples, mas que faz a diferença”, frisou.

