“Carretas do Conhecimento” oferta curso Manutenção de Motocicleta

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), vai receber no próximo dia 31 (quarta-feira) o programa Carretas do Conhecimento – iniciativa do Governo do Paraná (Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda), Volkswagen e Senai-PR, por intermédio da Agência do Trabalhador de Arapongas.

O projeto tem o objetivo de oferecer cursos de qualificação profissional para cidades paranaenses através de escolas móveis.

O CURSO

Em Arapongas, o curso disponibilizado será o de “Manutenção de Motocicleta”, dividido em dois momentos: na parte da tarde, serão abordados temas sobre sistemas de gerenciamento eletrônico e injeção eletrônica de motos. E no período da noite, será tratada a mecânica geral de motos.

- Carga horária: 96 horas.

- Número de vagas: Duas turmas de 18 alunos/cada

- HORÁRIOS: Das 13h30 às 17h30/ Das 18h30 às 22h30.

INSCRIÇÕES – Os interessados devem dirigir-se até à Agência do Trabalhador (Rua Condor, 1145 – Centro), de segunda a sexta-feira.

CRITÉRIOS

- Ser maior de dezesseis anos, comprovadamente;

- Autodeclaração de escolaridade mínima de ensino fundamental completo;

- Residir no estado do Paraná

- Alunos menores de dezoito anos, necessariamente devem cursar turmas no período vespertino (TARDE).

MAIS INFORMAÇÕES: 3275-1596 ou 3902-1312 – Agência do Trabalhador de Arapongas.

