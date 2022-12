Carreta trava trânsito e provoca congestionamento na BR 369; veja

Da Redação

Quem tentava vir de Arapongas para Apucarana na manhã desta terça-feira, 20, pela BR 369, precisou de paciência para enfrentar um congestionamento causado por uma carreta que ficou atravessada nas pistas, alguns metros antes da Colônia Esperança.

Segundo a PRF a interdição total de pista na BR 369, ocorreu no KM 191. No local, a equipe constatou o caminhão trator e dois semirreboques atrelados, parados sobre a pista no retorno regular da rodovia por conta de uma pane mecânica.

O problema ocasionou a interdição total do sentido crescente da pista por pelo menos 30 minutos, o que gerou um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros, até a área urbana da cidade de Arapongas.

Com a manutenção do veículo sobre a via, a pista foi liberada minutos após a chegada da PRF por volta das 09h20.

Veja o congestionamento formado.

O trânsito flui normalmente no local.





