Carreta enrosca em fiação e derruba postes sobre carro e muro em Arapongas

Um acidente registrado na tarde de quarta-feira (4) mobilizou equipes da Guarda Municipal no bairro Alto da Boa Vista, em Arapongas. Uma carreta acabou enroscando na fiação da rede elétrica ao passar pela Rua Fruxu Serrano, provocando a queda e danos em estruturas residenciais. Apesar do susto e do estrago material, ninguém ficou ferido.

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De acordo com o relato da ocorrência, o veículo de grande porte transitava pela via por volta das 13h quando atingiu o cabo de energia ligado ao poste de medição de uma casa. Com a força da tração, a estrutura foi puxada e caiu diretamente sobre a parte traseira de um carro de passeio, modelo GM Corsa, que estava estacionado no local.

O impacto também causou o deslocamento do poste padrão de um imóvel vizinho, danificando o muro da residência. Com a queda dos cabos elétricos sobre o asfalto, a rua precisou ser parcialmente interditada para evitar novos riscos a pedestres e motoristas que passavam pela região.

Guardas municipais isolaram a área e organizaram o trânsito até a chegada dos técnicos da Copel, que assumiram os trabalhos para substituir as estruturas danificadas e restabelecer o fornecimento de luz. O motorista do veículo de carga declarou aos agentes que acionará o seguro para cobrir os prejuízos causados aos proprietários dos imóveis e do automóvel atingido.