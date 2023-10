Carreta bitrem é roubada e recuperada no mesmo dia em Arapongas

Um carreta bitrem carregada com óleo vegetal foi roubada nesta terça-feira (10), em Arapongas, no norte do Paraná. No entanto, a Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar o veículo horas depois, e dois homens foram presos pelo crime de receptação. A ocorrência teve início por volta das 9h45, quando o proprietário percebeu que o caminhão, que tinha como destino a cidade de Mandaguari, havia saído da rota.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou diversas vezes entrar em contato com o motorista, mas não obteve sucesso. Por volta das 15h40, o dono conseguiu rastrear a cabine na Rua Garça da Mata, no Jardim Nossa Senhora do Loreto. Chegando no local, ele acionou a polícia depois que se deparou com o veículo com as portas abertas e a chave ainda na ignição. Não havia sinal do motorista, nem das carretas bi tanque.

Horas depois, por volta das 21h30, a PM foi novamente chamada pelo proprietário da carreta. Ele havia recebido informações de que o veículo transitava pela rodovia BR-369 sentido Apucarana-Arapongas. As autoridades realizaram buscas e conseguiram encontrar as carretas roubadas. Segundo o B.O., dois homens estavam com os veículos e, durante a abordagem, foi verificado que ambos possuem antecedentes criminais e contra um deles há um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Arapongas.

Os suspeitos teriam contado histórias desconexas e não conseguiram explicar a origem da carga. Um dos homens ainda disse aos policiais que o motorista da carreta "logo estaria livre". Nesse momento, uma equipe da 11ª Companhia de Polícia Militar entrou em contato para informar que havia encontrado o motorista.

O motorista relatou ter sido vítima de roubo por volta das 7h30, quando foi surpreendido pelos criminosos em uma caminhonete preta, entre as cidades de Cambé e Rolândia. Os bandidos o mantiveram refém durante todo o dia, andando pela pista, e apenas o libertaram à noite, nas proximidades do município de Bela Vista do Paraíso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens e foi necessário o uso de algemas. Eles foram encaminhados até a sede da 7ª Companhia de Polícia Militar para então serem apresentados na 22ª Subdivisão Policial.

