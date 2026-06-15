Carreta bitrem desgovernada deixou mais de 300 imóveis sem energia em Arapongas

Balanço da Copel divulgado nesta segunda-feira (15) aponta que 312 imóveis ficaram sem energia elétrica por conta da carreta bitrem desgovernada que atingiu casas, veículos e postes na madrugada do último domingo (14), na Rua Papagaio Verdadeiro, no Conjunto Padre Chico, em Arapongas (PR). Segundo a Copel, equipes de obras e manutenção da companhia concluíram os trabalhos de reconstrução da rede elétrica nesta segunda.

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Os imóveis foram afetados por desligamentos, após o veículo, desgovernado, atingir e quebrar quatro postes, sendo um deles com transformador. A carreta também atingiu três casas e quatro veículos estacionados, sendo dois carros, uma caminhonete e um caminhão, segundo a Defesa Civil.



Devido a gravidade do acidente, sete unidades consumidoras tiveram os padrões de energia totalmente destruídos. Os clientes precisam refazê-los para solicitar à Copel o religamento. Quebras de postes por colisões de veículos estão entre os danos à rede elétrica passíveis de indenização à Copel. A responsabilidade financeira é do causador do acidente. O valor médio cobrado por poste danificado é de R$ 5.520,00, ultrapassando o valor de R$ 22 mil pelos quatro postes danificados.

ENTENDA

O motorista da carreta informou à Polícia Militar (PM) que estacionou o veículo em frente a sua casa e que estava jantando no momento que ouviu o barulho muito forte. A carreta estava estacionada em uma rua íngreme e saiu desgovernada atingindo veículos estacionadas, muro de casas e postes. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

