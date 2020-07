Carreata em Arapongas reforça importância dos cuidados contra a Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais uma edição da carreata “Todo mundo contra o coronavírus” percorreu as ruas de Arapongas na sexta, sábado e domingo. Os integrantes percorreram as ruas centrais da cidade, além de bairros como o Conjunto Tropical, o Jardim Aeroporto e o Caravelle, entre outros. “É importante estar sempre lembrando a população para os riscos trazidos pela Covid-19 e para a necessidade de se manter os cuidados básicos de higiene, uso de máscara e, na medida do possível, o distanciamento social”, afirma o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

A carreata foi marcada pela apresentação de músicas e pela distribuição de máscaras. No domingo, a ação foi realizada na Feira Livre. Uma das preocupações, especialmente para os grupos de risco, é para que as pessoas não saiam de casa quando isso puder ser evitado. “Temos visto pontos de aglomeração que poderiam ser evitados.

O problema se torna ainda maior quando nesses pontos de aglomeração de vê pessoas que fazem parte dos grupos de risco, entre eles os idosos”, assinala o secretário. A carreata contra o coronavírus contou com o apoio da Escola de Música Toque Talento.Segundo o secretário, outras ações semelhantes serão realizadas a fim de manter a população alerta. “Muitas pessoas estão baixando a guarda, mas a verdade é que os casos continuam surgindo e a recomendação é de que sejam mantidos todos os cuidados”, finaliza o secretário.

Casos – De acordo com o último boletim da Covid-19, divulgado neste domingo (14), Arapongas registra 105 casos confirmados; 80 curados; 88 em investigação; 2.325 descartados; 109 em isolamento e 03 óbitos.Denúncias ou reclamações – Nesses casos, a população deve ligar: 3902-1098. Dúvidas e informações- 3902-1069 ou 3902-1216.