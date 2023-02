Carnaval 'Nas Asas do Samba' está de volta, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Serão 05 noites e 04 matinês com muita diversão e folia para toda a família

Após dois anos sem poder realizar a festa por conta das restrições da pandemia, o Carnaval 'Nas Asas do Samba' volta a ser realizado em Arapongas em 2023. Serão 05 noites e 04 matinês com muita diversão e folia para toda a família, na Estação Cultural Milene. (Assista o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Geison Cortez, não serão medidos esforços para entregar uma excelente festa, que já se tornou tradicional na cidade. "A população pode aproveitar os 05 dias de festa com tranquilidade. Não mediremos esforços para que o sucesso do Carnaval Nas Asas do Samba, que já se tornou tradição em nosso município, repita-se também em 2023", afirma o secretário.

A tradicional festa de Carnaval acontece de 17 a 21 de fevereiro, com muita música, praça de alimentação e ações gratuitas para toda família. Na sexta-feira, dia 17, a partir das 19h, a festa inicia com praça de alimentação e muita animação, que fica por conta da Banda Talentos. A programação deste ano conta ainda com a apresentação de grupos de pagode (Grupo Sairê, Muleke Atrevido, As Cores do Samba e É do Nosso Jeito). Todas presenças já confirmadas no Carnaval 2023.

continua após publicidade .

Durante os dias de festa, no espaço de recreativo, cama elástica, tobogã e outros brinquedos serão totalmente gratuitos para as crianças, além de distribuição de algodão doce e pipoca. As atividades recreativas acompanham a programação do Carnaval 2023, com horário até as 23h30.

Assista a entrevista:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Confira a programação completa:



- Sexta-feira - 17/02: a partir das 19h00, praça de alimentação e show com a Banda Talentos.

- Sábado – 18/02: a partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão. Às 19h00, praça de alimentação, apresentação do Grupo É Do Nosso Jeito e Banda Talentos.

continua após publicidade .

- Domingo – 19/02: a partir das 15h, matinê para crianças com diversas atividades. Às 19h00, show com Grupo Sairê, praça de alimentação e Banda Talentos.

- Segunda-feira – 20/02: A partir das 15h matinê. Às 19h00 apresentação do Grupo Muleke Atrevido, praça de alimentação e Banda Talentos.

- Terça-feira – 21/02: A partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão. Às 19h00, abertura com o Grupo As Cores do Samba, praça de alimentação e Banda Talentos.

Apucarana

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Apucarana, não haverá nenhuma programação voltada para o Carnaval em 2023 na cidade.

Siga o TNOnline no Google News