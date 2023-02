Carnaval Nas Asas do Samba 2023 reúne milhares de pessoas em Arapongas

Da Redação

O evento contou com várias apresentações gratuitas

A retomada das festividades do Carnaval Nas Asas do Samba 2023 foi um sucesso em Arapongas, no Norte do Paraná. Após dois anos suspenso, devido a pandemia de Covid-19, a Secretaria Municipal de Cultura Lazer e Eventos (Secle) organizou uma programação com muita diversão.

Durante os cinco dias de evento, entre 17 e 21 de fevereiro, a Estação Cultural Milene reuniu milhares de foliões. Com praça de alimentação e shows gratuitos, além de brinquedos e distribuição de pipoca e algodão-doce, o evento carnavalesco foi um enorme sucesso.

"Para nós é uma grande satisfação poder proporcionar isso para a população. Este espaço foi idealizado para reunir as famílias e amigos, num clima de harmonia. E assim tem sido. Com certeza, foi um bom carnaval para todos", disse o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

De acordo com o secretário da Secle, Geison Cortez, o Carnaval Nas Asas do Samba 2023 superou todas as expectativas. "Tudo transcorreu da melhor forma. Era nítido a alegria no rosto de cada um que compareceu. Fizemos tudo pensando no melhor para a população. Nossos eventos simbolizam o compromisso na atual gestão em investimentos que envolvam cultura e lazer. Ficamos contentes com o resultado", salientou.





Programação

O evento de Carnaval contou com apresentações da Banda Talentos, Grupo Sairêe, Grupo É Do Nosso Jeito, Muleke Atrevido e do Grupo As Cores do Samba. Teve, ainda, uma matinê com doces, brinquedos e o trenzinho da alegria para as crianças.

Os participantes do Carnaval Nas Asas do Samba 2023 puderam disputar dos tradicionais concursos: Melhor folião ou foliã mais animado; Melhor fantasia infantil; e o melhor folião acima dos 60 anos.

Confira a classificação dos concursos:

Melhor idade

1º lugar: Rosina Maragno de Lima, 86 anos

2º lugar: Antônia Mazzaron, 80 anos

3º lugar: Valdenir Jorge ,73 anos

Folião mais animado

1º lugar: Bruno Saraiva - 48 anos

2º lugar: Caio Henrique leite - anos

3º lugar: Taina Saraiva prado - 26 anos

Infantil

1º lugar: Valentina Pedroso Piraccini - 5 anos

2º lugar: Bryan Jorge Barbosa - 8 anos

3º lugar: Marcos Kalebe- 4 anos

Destaques

Alice Antonella - Cecília branco Ximenez - Alice Oliveira





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

