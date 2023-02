Carnaval em Arapongas: festividades começam nesta sexta-feira

Da Redação

Os foliões e foliãs poderão aproveitar o Carnaval em Arapongas. A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) preparou um cronograma especial de shows e matinês gratuitos, além de praça de alimentação e muito mais. Em sua nova edição, o Carnaval “Nas Asas do Samba” promete levar muita animação para as famílias.

As festividades acontecem de 17 a 21 de fevereiro, na Estação Cultural Milene.

Veja a programação oficial completa:

- SEXTA-FEIRA - 17/02 Horário: a partir das 19h00, praça de alimentação e show com a Banda Talentos.

- SÁBADO – 18/02 Horário: a partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão.Às 19h00, praça de alimentação, apresentação do Grupo Sairêe e Banda Talentos.

- DOMINGO – 19/02Horário: a partir das 15h, matinê para crianças com diversas atividades. Às 19h00, show com Grupo É Do Nosso Jeito, praça de alimentação e Banda Talentos.

- SEGUNDA-FEIRA – 20/02Horário: A partir das 15h matinê.Às 19h00 apresentação do Grupo Muleke Atrevido, praça de alimentação e Banda Talentos.

- TERÇA-FEIRA – 21/02Horário: A partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão. Às 19h00, abertura com o Grupo As Cores do Samba, praça de alimentação e Banda Talentos.

Durante os dias de festa, no espaço de recreativo, cama elástica, tobogã e outros brinquedos serão totalmente gratuitos para as crianças, além de doces como algodão doce, pipoca etc. As atividades recreativas acompanham a programação do Carnaval 2023, com horário até as 23h30.

