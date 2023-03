“Carga Pesada”: PC de Arapongas realiza operação contra o tráfico

Da Redação

No total, três homens foram presos

A Polícia Civil de Arapongas realizou na manhã desta quarta-feira (1/3), a operação 'Carga Pesada". Três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade, em Apucarana, Castro e Piraí do Sul.

Conforme a polícia, dois homens de 28 e 38 anos, foram presos temporariamente em Arapongas e em rapaz, de 25 anos, foi detido em Piraí do Sul.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início em agosto de 2022 com a apreensão de mais de 500kg de maconha em Arapongas. Segundo apurou-se, além do tráfico de drogas, a associação criminosa está envolvida com o furto de veículos e maquinários agrícolas na região.

A polícia solicitou a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou (43) 3278-2222 Polícia Civil de Arapongas.

Relembre a apreensão:

Equipes da Polícia Militar (PM) de Arapongas realizaram a apreensão de mais de meia tonelada de maconha na manhã do dia 23/8/2022. Segundo a PM, a droga foi localizada em uma chácara, utilizada como área de lazer, que fica às margens da PR 218, na saída para o município de Sabáudia, no bairro conhecido como Alto do Vale.

Segundo a PM, ao chegar no endereço, após constatar que não havia ninguém no local, foi possível observar por cima do muro, que a casa estava com o vidro da porta estilhaçado e toda revirada, com sofás e uma mesa de sinuca fora do lugar. Também foi possível visualizar vários invólucros que aparentavam ser drogas ilícitas no interior do imóvel.

As equipes policiais adentraram ao local e comprovaram que as embalagens ali encontradas se tratavam de maconha. No total foram localizados 729 tabletes. Ainda durante as buscas, foram localizados 5 pares de placas veiculares padrão Mercosul, uma delas com alerta de furto.

Após a localização da droga, diligências foram realizadas no intuito de localizar o proprietário do imóvel, que segundo informações, havia vendido o imóvel para um terceiro, que não foi localizado.

No total, foram apreendidos 583 quilos de maconha. Conforme a PM, não houve prisões e as informações sobre o proprietário dos entorpecentes não serão repassadas para não atrapalhar a continuidade das investigações, mas, de acordo com a polícia, a prisão dos suspeitos é questão de tempo.

