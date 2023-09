Carga de azeite contrabandeada é apreendida em Arapongas; veja

Produtos contrabandeados do exterior foram localizados nesta terça-feira (26) em Arapongas (PR) durante a Operação Fronteiras, realizada pela Receita Federal do Brasil e Polícia Federal (PF). A ação contou com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Veja vídeo abaixo

Um carreta-cegonha foi abordado na PR-986, no quilômetro 9, entre Arapongas e Rolândia. O veículo transportava um veículo Hyundai/IX35, que trazia no seu interior galões de azeite, que têm sua venda e consumo proibidos no Brasil, bem como azeitonas, garrafas de bebidas e diversos gêneros alimentícios. Questionado sobre a origem das mercadorias, o motorista da carreta informou que eram provenientes do exterior, porém não apresentou a devida comprovação fiscal.

Diante da situação, as mercadorias e o veículo foram apreendidos e encaminhados para o depósito da Receita Federal em Londrina, onde serão tomadas as providências administrativas necessárias junto ao órgão competente.

Foram apreendidos 60 galões de azeite; 5 potes de azeitonas; 3 garrafas de licor; 1 Garrafa de Amarula; 1 caixa de Alfajor com 12 unidades e 1 caixa Bombom Milka, com 13 unidades.

