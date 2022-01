Da Redação

Carga de 27 toneladas roubada no MT é achada em Arapongas

Uma carga de 27 toneladas de fécula de mandioca roubada no Mato Grosso foi encontrada nesta quinta-feira (27), em uma empresa localizada na Vila Industrial, de Arapongas.

O sócio da empresa do MT relatou à Polícia Militar (PM), de sua cidade, Sete Quedas, que no dia 19 de janeiro a carga, totalizando 20 paletes, seria levada por um caminhão contratado para fazer o frete até Chuí, no Rio Grande do Sul.

Segundo o solicitante, ele repassou a localização para um dos funcionários da empresa que em um certo momento ficaram desconfiados que a rola tomada pelo motorista havia sido diferente da original e o destino final era diferente.

No entanto, no final do dia 24 de janeiro, o motorista deixou de responder às mensagens do solicitante. No dia seguinte, no dia 25 de janeiro, o motorista registrou um boletim de ocorrência, dizendo que tinha sido assaltado e que os ladrões teriam roubado a carga. O funcionário da empresa entrou em contato com o caminhoneiro, desconfiou e junto de um advogado, foi até a Delegacia de Polícia do Mato Grosso do Sul confeccionar outro BO.

Ao apresentarem a foto do boletim feito pelo motorista, segundo o boletim, foi constatado que se tratava de um documento falso. Após constatar a fraude do documento, o empresário não conseguiu mais contato com o caminhoneiro. A Polícia do Mato Grosso iniciou uma investigação e através do serviço de inteligência, foi repassado para o advogado da empresa do MT, que teriam visto o caminhão em Arapongas.

De posse das informações, o sócio da empresa se deslocou até a Cidade dos Pássaros e encontrou no interior de um barracão a carga roubada. A PM, de Arapongas, foi até o local, mas não conseguiu falar com o dono da empresa em Arapongas.

Porém, os policiais conseguiram falar com um dos funcionários, que informou que no dia 24 de janeiro, um caminhão estacionou em frente ao estabelecimento, apresentando a nota fiscal do produto e descarregou os 20 paletes, com 27 toneladas de fécula de mandioca. Ainda conforme o boletim, no dia 25 de janeiro, uma mulher foi até a empresa e recebeu o valor pela carga em cheques.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial (SDP).

