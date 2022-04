Da Redação

Caravana Sinos desembarca em Arapongas e oferta cursos

Nesta terça-feira (22), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a Caravana Sinos (sistema Nacional de Orquestras Sociais), estará na cidade entre os dia 24 e 27 de março.

A equipe oferece cursos e oficinas presenciais e intensivas de violino, violoncelo e viola, destinado para a capacitação de regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais, que participam de projetos sociais de música da região metropolitana de Londrina.

O projeto é uma parceria da Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio institucional da Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Cultura.

Os cursos e oficinas estarão sendo ministrados no Centro de Convivência Arte & Vida, localizado na Rua Suiriri, nº 255, centro. As inscrições podem ser feitas através do site e, em caso de informações, entrar em contato pelo WhatsApp





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.