Capotamento na PR-444 deixa homem de 34 anos ferido

Um homem, de 34 anos, precisou ser levado de helicóptero até um hospital em Maringá após acidente na PR-444. O capotamento aconteceu na Km 19, entre Arapongas e Mandaguari, na tarde desta sexta-feira (25). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com o Samu de Arapongas, quando a equipe chegou, o motorista já estava fora do veículo, porém, apresentava uma lesão em crânio, então o Helicóptero do Samu de Maringá foi chamado e encaminhou o homem para um hospital em Maringá.

O motorista do Nissan Versa, capotou o carro, que caiu fora da pista. O veículo ficou bastante danificado. O condutor seguia sentido Maringá quando aconteceu o acidente.

Capotamento no Vale do Ivaí deixa mãe e filha feridas

Um acidente na PR-082 deixou duas mulheres, mãe e filha, feridas na tarde desta sexta-feira (25). O acidente envolveu um caminhão Volvo com placas de Jaguapitã/PR e um Chevrolet Spin com placas de Arapuã.

Segundo informações do motorista do caminhão que não teve ferimentos, ambos veículos seguiam sentido Lunardelli à Rodovia PR-466 (Placa Luar), quando a motorista da Spin tentou ultrapassar o caminhão.

Quando estava completando a ultrapassagem, a motorista avistou um carro vindo na direção contrária, e entrou rapidamente na frente do caminhão, que acabou batendo na traseira do carro. Com a colisão, a motorista perdeu o controle do carro e capotou.

