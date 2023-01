Capotamento na PR-444 deixa duas pessoas feridas neste sábado

Da Redação

As vítimas foram encaminhadas para um hospital da região

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (21), no quilômetro 28 da PR-444, entre Mandaguari e Arapongas, norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, um motorista de um veículo Fiat Uno, com placas de Ibiúna, São Paulo, perdeu o controle da direção e capotou. Além disso, o automóvel parou às margens da rodovia após cruzar a defensa metálica, também conhecida como guard-rail.

Ainda segundo os bombeiros, havia duas pessoa no carro, sendo pai e filho, de 50 e 17 anos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, encaminhou as vítima para um hospital. O adolescente sofreu uma fratura em um dos braços.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER-PR) estiveram no local para auxiliar o tráfego.

Com informações do Blog do Berimbau.

