Da Redação

Um capotamento envolvendo um Fiat Mobi mobilizou equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã desta segunda-feira (29), na BR-369, em Aricanduva, distrito de Arapongas. O acidente foi registrado nas proximidades da Belaagrícola.

Quatro pessoas, três mulheres e um homem, estavam indo para o trabalho em Arapongas, quando o capotamento ocorreu. De acordo com informações de testemunhas, a princípio, um dos pneus do veículo acabou se deslocando e fez com que o carro saísse da pista, causando o acidente.

Duas das vítimas ficaram enclausuradas dentro do veículo, mas foram retiradas e levadas para o Hospital da Providência, em Apucarana. Além disso, uma das pessoas que também estava dentro do carro, sofreu um corte profundo em um dos pés.

Veja:

fonte: Reprodução

Capotamento na BR-369 deixa quatro pessoas feridas; Vídeo - Vídeo por: Reprodução

Assista a live: