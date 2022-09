Capotamento na BR-369 deixa mulher ferida em Arapongas

Da Redação

Uma mulher, de 33 anos ficou ferida após acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (21), na BR-369, no Distrito de Aricanduva, em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente aconteceu pouco antes das 19 horas e o GM Corsa que tem placas de Rolândia, ficou de ponta-cabeça após capotar na rodovia.

A motorista, que é moradora de Rolândia, disse que havia acabado de sair da casa do noivo, que é de Apucarana, e seguia de volta para a casa, sentido Arapongas. Chovia no momento do acidente e a vítima, que estava na direção no momento do acidente, informou que o veículo aquaplanou e depois rodou na pista antes de capotar. O Corsa saiu da pista e atingiu uma placa.

A moça sofreu ferimentos leves e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela está com dores na lombar e deve ser encaminhada para receber atendimento médico.

BR-376

Uma sequência de quatro acidentes envolvendo diversos veículos resultou em um grande engavetamento na BR-376, no trecho que passa pelo distrito de Iguatemi, de Maringá, na manhã desta quarta-feira (21).

O primeiro acidente foi registrado entre três veículos. Segundo informações, as causas do acidente foram ocasionadas por conta da chuva, que deixou a pista bastante molhada.

Um veículo havia diminuído a velocidade e acabou sendo atingido na traseira por um segundo veículo, que em sequência foi atingido por um terceiro carro. A partir deste primeiro acidente, um engavetamento começou a se formar na BR-376.

Momentos depois, dois carros também acabaram colidindo por conta do engavetamento formado na rodovia. Em seguida, um terceiro acidente, de proporções mais graves, também foi registrado por conta do congestionamento da pista.

Este terceiro acidente acabou envolvendo cinco veículos. Uma pessoa teve ferimentos moderados e precisou de atendimento de socorristas do Samu. A vítima foi encaminhada para um hospital de Maringá. A partir deste acidente, mais um engavetamento se formou na BR-376.

Depois de toda a sequência de engavetamentos na rodovia que liga o distrito de Iguatemi à Mandaguaçu, um quarto acidente também foi registrado no mesmo trecho da rodovia.

