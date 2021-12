Da Redação

Capotamento interdita parte da BR 369 em Arapongas

Um capotamento foi registrado no final da tarde deste domingo (12), na BR 369, próximo a praça de pedágio desativada, em Arapongas. Parte da pista, sentido ao centro da cidade, está interditada para remoção do veículo.

Segundo o Corpo de bombeiros, um caminhão da corporação e uma ambulância do Siate foram até o local prestar atendimento às vítimas, porém os 3 ocupantes do carro já haviam saído sozinhos do veículo e recusaram atendimento.

Uma ambulância do Samu também esteve no local. Segundo os socorristas, uma pessoa teria sido encaminhada à UPA.

O caminhão dos bombeiros permanece no local, sinalizando a via, até que o veículo seja retirado da pista por um guincho.