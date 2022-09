Capotamento é registrado no centro de Arapongas; três ficaram feridos

Da Redação

A PM esteve no local, disciplinando o trânsito e colhendo informações para apurar as causas deste acidente

Um capotamento foi registrado na manhã desta terça-feira, 13, na região central de Arapongas, no cruzamento entre as ruas Pica Pau e Papagaio. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. A quadra onde ocorreu o acidente foi interditada pela Polícia Militar (PM).

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), foram acionados para fazer o atendimento das vítimas. O acidente envolveu um veículo Corolla branco, onde estava um casal e um Focus preto, onde estava apenas o motorista. Há relatos ainda de um terceiro veículo envolvido, um Kia Sportage, que teria sido atingido pelo Focus na porta de uma escola, onde a motorista estaria deixando uma criança. Ninguém se feriu neste primeiro impacto. Em seguida, mais a frente, o mesmo Focus se chocou contra o Corolla, quando houve o capotamento.

fonte: Reprodução / Whatsapp Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), foram acionados

De acordo com os socorristas, o casal ferido foi encaminhado para a Santa Casa, a mulher com contusão de crânio/face e o homem com algumas escoriações. Já o motorista do Focus também foi atendido, mas não foram passadas informações sobre seu estado de saúde.



