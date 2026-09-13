Cão farejador encontra maconha em guarda-roupa e homem é preso por tráfico em Arapongas

Uma operação policial com o auxílio de cães farejadores resultou na prisão de um homem de 30 anos por tráfico de drogas e na autuação de um jovem de 22 anos por porte para consumo pessoal. A ação ocorreu na noite de sábado (12), no bairro Jardim do Sol, em Arapongas, após as autoridades receberem denúncias anônimas sobre a venda de entorpecentes na região.

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O flagrante teve início quando as equipes intensificaram o patrulhamento e abordaram um veículo com dois ocupantes exatamente no momento em que saíam do imóvel apontado nas denúncias. Durante a vistoria no automóvel, o cão policial indicou a presença de drogas, levando os agentes a encontrarem uma porção de seis gramas de maconha. O jovem de 22 anos assumiu a propriedade do material e declarou ser apenas usuário.

Na sequência, os policiais decidiram realizar uma inspeção na residência do homem de 30 anos. Novamente com o faro do animal, as equipes localizaram um tablete de maconha pesando 160 gramas, que estava escondido dentro de um guarda-roupas. Diante da descoberta, o proprietário do imóvel confessou a comercialização da droga e recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico. Com o apoio de uma equipe de rádio patrulha, os dois envolvidos, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da cidade para os trâmites legais.