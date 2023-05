Cantora de Arapongas participa de programa do Padre Reginaldo Manzotti

Da Redação

cantora araponguense Catarina Estralioto

No próximo dia 17 (quarta-feira), a cantora araponguense Catarina Estralioto, de 20 anos, vai participar do programa “Evangelizar é Preciso”, apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, transmitido pela TV Evangelizar. A emissora da Obra Evangelizar foi fundada pelo Pe. Reginaldo Manzotti e traz como principal proposta, todos os dias, seguir firme na missão de levar o Evangelho para todo o público. O programa com a participação da araponguense irá ao ar às 20h30. “Vai ser um momento único e especial. Admiro muito o padre Manzotti e estou entusiasmada para esta participação. Convido a todos para nos acompanhar”, disse Estralioto.

continua após publicidade .

POR ONDE ACOMPANHAR?

Atualmente, a TV Evangelizar pode ser sintonizada em Curitiba no canal aberto, na NET e na Vivo TV, e, em Maringá, no canal aberto e na NET, bem como pelo site https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/rec/tv-evangelizar/

CARREIRA

Natural de Arapongas, Catarina Estralioto tem uma carreira musical desde criança. Em sua trajetória musical, já teve participações em programas de grande visibilidade nacional, como o Ídolos Kids (exibido da Rede Record); Cantando no SBT; The Voice Kids, da Rede Globo, além de aparições em programas do Raul Gil e Rodrigo Faro. Traz em seu currículo participações também em eventos religiosos, propagandas comerciais, presença VIP em eventos, outras conquistas musicais. Inclusive, foi vencedora do festival de música do Sesi (Curitiba) e vencedora do Festival Sertanejo (Expo Londrina). No Youtube, viralizou com vídeos interpretando a música A Paz, com participação de Rafa Gomes, de Curitiba, e amigas de diversos estados do Brasil, e também com o vídeo do Ídolos Kids (cantando em japonês/ espanhol/ inglês). Catarina teve uma passagem pela extinta TV Antares de Arapongas, quando foi repórter mirim de um quadro do programa SOS Comunidade em Ação. Atualmente, a jovem cursa direito na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e faz estágio na 22ª. Divisão da Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News