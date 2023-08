Campinhos de Aricanduva e Jardim Colúmbia seguem em execução

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), executa as instalações das unidades do Meu Campinho; estrutura de acesso à prática esportiva e ao lazer para crianças, jovens e adultos, no Distrito de Aricanduva e também no Jardim Colúmbia.

No primeiro, os serviços alcançam 45 % de execução, com etapas de terraplanagem já concluídas e, colocação da base de campo em andamento. Na segunda, as obras chegam a 55%, com execução da colocação de estruturas de fechamento do campo e finalização da base do campo.

INVESTIMENTO - Com recursos do governo estadual, o valor aplicado no Meu Campinho do Colúmbia é de R$ 560.846,61. Já em Aricanduva, o investimento é de R$ 669.237,30 – também recursos do governo no Paraná. Com isso, Arapongas passa a somar sete unidades do Meu Campinho, incluindo os da Zona Sul, Conjunto Flamingos, Conjunto Ulysses Guimarães e conjuntos Tropical e Águias. Ainda neste sentido, o município conta com o complexo esportivo Centro Social Urbano (CSU), Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Centro de Lazer e Esporte do Interlagos, além da estrutura do SESI (também sede da Secretaria de Esporte), na Avenida Maracanã.

