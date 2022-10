Campeonato Amador 2022 chega ao fim em Arapongas; confira os campeões

Da Redação

Evento tem sido um dos organizados pela Prefeitura desde 2017

Neste final de semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou a final do Campeonato Amador de Futebol 2022. Dividida nas séries Ouro, Prata, Bronze e Master, o evento tem sido um dos organizados pela Prefeitura desde 2017.

Nesta edição, foram 53 equipes participantes, 1.160 participantes entre atletas e comissão técnica e um total de 114 partidas realizadas ao longo de três meses de competição; com jogos acontecendo semanalmente nos campos do Centro Social Urbano, Secretaria de Esporte e Estádio Municipal. As finais aconteceram neste domingo (16) no Estádio Municipal José Chiappin, nos períodos matutino e vespertino e contaram com a participação de um grande público que acompanharam bons jogos protagonizados pelas equipes finalistas.

Ao final, foram premiados os 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria, os goleiros menos vazado e os artilheiros. O ponto alto da premiação este ano ficou por conta do Amador Master, que homenageou (in memoriam) o Sr. Raimundo Francisco dos Santos, o “Pirica”, que foi ex- atleta e técnico das categorias de base do Arapongas. Na entrega da premiação estiveram presentes seus familiares e amigos.

Confira a classificação final do campeonato e os atletas destaque:

Série Ouro

1º Time do Japa/Amigos do Juninho

2º Atlético Zona Sul B/Marmoraria Real/Recuperadora Andrade

3º Juventude FC/Prandi Pneus

Goleiro Menos Vazado: José Guilherme de Brito – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho

Artilheiro: Diego de Souza Mota – Equipe: Atlético Zona Sul B/Marmoraria Real/Recuperadora Andrade

Série Prata

1º Pluma Bar do Paranavaí

2º Padaria

3º Empório São Jorge

Goleiro Menos Vazado: Rafael Moraes – Equipe: Pluma Bar do Paranavaí

Artilheiro: Wellington Eduardo Eugênio – Equipe: Pluma Bar do Paranavaí

Série Bronze

1º Cadillak FC

2º Time do Japa/Germano Veículos

3º Biselos Decor

Goleiro Menos Vazado: Douglas da Silva Moreira – Equipe: Time do Japa/Germano Veículos

Artilheiro: Thiago Lanier Munhoz – Equipe: Recreio FC/Bambinos Pizzaria

Master

1º Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

2º Escritório Alvorada

3º Novo Horizonte

Goleiro Menos Vazado: Martinho Sanchez – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

Artilheiro: Clenilson Caneschi – Equipe: Time do Japa/Amigos do Juninho/Germano Veículos

