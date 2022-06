Campanha do Agasalho de Arapongas recebe doações até o próximo dia 30

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), reforça para a campanha de inverno “Cabide não sente frio 2022”. As doações seguem até o dia 30 de junho. Em sua 6º edição, a mobilização visa arrecadar o maior número de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam.

Conforme a Semas, até agora, foram contabilizadas 8.200 peças de roupas e 429 pares de sapatos. “Muitos itens que são deixados nas caixas coletoras, de imediato, já são retiradas pelas pessoas que precisam. As peças que contabilizamos são as entregues diretamente nos nossos serviços socioassistenciais. Pedimos que a população contribua com a nossa campanha”, diz a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

COMO DOAR?

As caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estão disponíveis em vários locais da cidade, como prefeitura, CCI’s, escolas municipais, CMEI’s, CRAS, UBS’s, e em diversas empresas da cidade.

A Semas disponibilizará também pontos de coletas itinerantes nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) – com datas e horários a serem divulgados no decorrer da campanha.

RETIRADAS

Já a população beneficiada, pode retirar as peças doadas em três locais:

- CCI TIA SU (R. Gavião Preto, 439 - Jd Vale Petrópolis). Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.

- CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES. Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.

- CCI FELIZ IDADE (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha). Das 8h00 às 11h00. E das 13h00 às 17h00.