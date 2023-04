Campanha do Agasalho de Arapongas conta com 150 caixas coletoras

Da Redação

7ª edição da Campanha do Agasalho

A 7ª edição da Campanha do Agasalho 2023 “Cabide não sente frio”, de Arapongas, já está recebendo doações. Conforme a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), até o momento, 150 caixas coletoras com o slogan da campanha já foram distribuídas. Elas estão presentes em todos os Centros de Convivência do Idoso (CCI’s): CCI Antonieta Zampaollo (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES; CCI Tia Su (Rua Gavião Preto, nº439 – Jardim Petrópolis) e CCI Feliz Idade (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha).

Nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS): CRAS Del Condor (R. Iratauá, 2800 - Conj. Flamingos); CRAS Zona Sul (R. Tanatau - Casa Família Arapongas I); CRAS CSU (Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto) e CRAS Araucária (Rua Maria Faceira, 40, Conjunto Araucária). Além do Paço Municipal (Rua Garças, nº 750 – Centro) e edifícios residenciais e comerciais de Arapongas. “ Para participar é simples. É só depositar a doação em qualquer uma das nossas caixas coletoras. Queremos arrecadar o maior número de peças, ajudando todos que realmente necessitam. Contamos com o apoio de cada um”, falou a secretária da pasta, Terezinha Canassa. A mobilização visa arrecadar o maior número de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado de uso. E neste ano, a Prefeitura quer ir além, batendo recorde em arrecadação, com maior envolvimento das secretarias municipais e departamentos coligados e a participação da comunidade. “Uma disputa saudável entre as nossas Secretarias, para ver qual irá arrecadar mais itens. A vencedora vai receber um prêmio”, falou o prefeito Sérgio Onofre – durante a abertura do evento no último dia 14.

Primeira distribuição

Segundo Canassa, nesta primeira etapa, parte das doações serão entregues ao Centro Pop – que presta um serviço socioassistencial para as pessoas em situação de Rua. Além disso, a partir desta quinta-feira, 20, o espaço começa a fazer um serviço especializado devido às chuvas e quedas nas temperaturas. “Com a previsão de chuva e um frio inicial, vamos dar início nesse atendimento, à medida que for necessário. Parte das doações de roupas também serão repassadas para esses atendidos. Queremos sair na frente, fazendo o que for preciso”, falou a secretária. O Centro Pop de Arapongas conta com equipe formada por: três Assistentes Sociais; uma psicóloga; um coordenador geral; um vigia; um motorista e um orientador. O espaço atende em novo endereço: Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (whatsapp ou ligação convencional).

Um outro cronograma de distribuição dos itens arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2023 “Cabide não sente frio” será elaborado e divulgado pela Semas.

