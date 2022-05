Campanha de vacinação contra a gripe segue em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta segunda-feira (02), que o município segue vacinando contra a gripe as crianças de seis meses a menores de 05 anos, além dos idosos acima dos 60 anos e profissionais da saúde.

“Vamos manter a vacinação para estes grupos. Com a chegada de novas doses, vamos ampliar para os outros grupos, como as gestantes e puérperas”, disse o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

As crianças de seis meses a menores de cinco anos também seguem recebendo doses da vacina contra o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente, em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A estratégia de vacinação com a vacina tríplice viral foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1992, com o propósito de controlar surtos, reduzir internações, complicações e óbitos.

DIA D

No último sábado (30), a Secretaria de Saúde realizou o dia “D” da vacinação contra a gripe e também contra o sarampo. Segundo informações, 2.552 doses de ambos os imunizantes foram aplicadas. “Queremos aumentar a nossa cobertura vacinal, por isso pedimos que a população indicada procure os nossos pontos de vacinação”, enfatiza Paludetto Jr.

LOCAIS PARA VACINAÇÃO - Segunda a sexta-feira

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177)- Clínica do Bebê ( Rua Perdizes, nº 1420 – centro)

-UBS Araucária ((Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato)

- UBS Aricanduva (Rua Caiapó S/N)

- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690)

- UBS CAIC (Rua Codornix, nº 153)

- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189)

- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N)





LOCAIS PARA VACINAÇÃO - Aos finais de semana

Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas).





DOCUMENTAÇÃO

- Carteira de vacinação

- Cartão SUS

- Documento pessoal (CPF).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.