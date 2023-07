Campanha “Cabide não sente frio” chega em sua última semana

A Campanha do Agasalho “Cabide não sente frio” 2023 está em sua reta final. A arrecadação segue até o próximo sábado (15). Ainda assim é possível contribuir, fazendo doações de agasalhos, sapatos roupas e cobertores em bom estado de uso.

continua após publicidade

COMO DOAR:

Cerca de 150 caixas coletoras com o slogan da campanha foram distribuídas em diferentes locais. As doações podem ser depositadas nas caixas. Elas estão presentes em todos os Centros de Convivência do Idoso (confira endereços no link), Escolas Municipais, CMEIS e edifícios residenciais e comerciais de Arapongas.

continua após publicidade

É importante que sejam doadas peças de inverno, e não de verão, como já foi registrado.

ITENS ARRECADADOS:

Até agora, a campanha do agasalho arrecadou 18.572 peças de roupas, calçados, roupa de cama, roupa de banho e cobertores, entre outros.

continua após publicidade

RETIRADAS

A população que mais necessita pode fazer a retirada das doações diretamente nos CRAS’s. Verificar dias e horários em cada local.

Siga o TNOnline no Google News