Caminhonete Hilux é furtada no centro de Arapongas

Uma caminhonete Hilux branca foi furtada em Arapongas. O veículo estava estacionado na Rua Tucanos no centro da cidade. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h50 desta quarta-feira (31) para registrar a ocorrência.

A dona do veículo contou que estacionou no endereço por volta das 20h10, ao retornar para a Hilux, às 23h40, percebeu o crime e ligou no 190. A vítima contou que dentro da caminhonete estavam 30 semijoias.

A PM realizou buscas, porém, o veículo não foi encontrado. A vítima foi orientada.

Outra ocorrência

Uma empresa de estofados da cidade de Arapongas, no Norte do Paraná, foi alvo de um criminoso durante a madrugada desta quarta-feira (31). O suspeito invadiu o local por volta das 02h46 e furtou uma caminhonete S10 e o cachorro da empresa, que fica no Conjunto Palmares.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, quando chegou na Rua Rouxinol, se deparou com um portão quebrado no meio da via pública. A proprietária da empresa relatou às autoridades que câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Para ler mais, clique aqui.

