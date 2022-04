Da Redação

Caminhonete e carro colidem no centro de Arapongas

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro foi registrado no início da noite desta segunda-feira (14), no cruzamento das ruas Flamingos com a Beja Flor, no centro de Arapongas. Nenhum dos motoristas se machucaram.

A princípio, de acordo com testemunhas, um dos veículos teria 'furado' o sinal vermelho e provocado a batida. A Polícia Militar (PM) foi chamada e a causa do acidente está sendo apurada.