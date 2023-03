Caminhoneiros são dopados durante assalto em Arapongas

Da Redação

A PM atendeu a ocorrência na noite de sexta

Dois motoristas, que trabalham na mesma empresa, foram rendidos, dopados e roubados em Arapongas, norte do Paraná. Eles ficaram quase 10 horas com os assaltantes. Dois caminhões foram levados.

A Polícia Militar (PM) realizava uma operação com cães pela cidade, quando uma ligação no 190 informou que duas pessoas estavam perdidas no bairro Recanto Coqueiral.

A PM foi até o endereço e encontrou os homens. Eles contaram que moram e trabalham em uma empresa de transporte de Paraíso do Norte, que foram para Arapongas buscar uma carga e cada um conduzia um caminhão.

Os motoristas contaram que quando chegaram, foram abordados por dois homens, um deles estava em um Gol branco e mostrou uma arma e ambos foram rendidos.

Os trabalhadores foram levados para uma casa. Os criminosos obrigaram os dois a ingerir um líquido e eles dormiram.

Por volta das 23h, acordaram e deixaram a residência. Os caminhões, um Scania R440 branco, placas OVF-0J10 e semirreboque ATZ7743, e o outro Volvo FH440 prata, placas ARY-7A51 e semirreboque placas AVO-0344 foram roubados.

O proprietário da empresa foi avisado e deslocou até Arapongas. Os motoristas foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois visivelmente estavam sob o efeito de medicamentos. O caso será investigado.

Denúncias podem ser repassadas através do 190 ou 181.

