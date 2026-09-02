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CONFUSÃO

Caminhoneiro tenta esfaquear cliente que interveio em briga em Arapongas

Autor do ataque fugiu pela rodovia em direção a Londrina e segue sendo procurado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhoneiro tenta esfaquear cliente que interveio em briga em Arapongas
Autor Suspeito tentou esfaquear vítima na tarde de terça-feira - Foto: Reprodução

Um homem foi alvo de uma tentativa de esfaqueamento no fim da tarde desta terça-feira (1º) após tentar apaziguar uma discussão em um posto de combustíveis na Avenida Maracanã, região do Parque Industrial II, em Arapongas. O autor do ataque, um motorista de caminhão, conseguiu fugir do local antes da chegada das autoridades.

-LEIA MAIS: “Foi fechado por carreta”: motorista capota várias vezes na BR-369 em Apucarana

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Segundo as informações da Polícia Militar, a confusão teve início quando o caminhoneiro começou a discutir de forma ríspida com um dos frentistas que trabalhava no estabelecimento. Percebendo a forte exaltação e o risco de o desentendimento evoluir para uma agressão física contra o funcionário, um cliente que estava no pátio do posto decidiu intervir na tentativa de acalmar os ânimos.

A atitude, contudo, provocou a fúria do motorista. De acordo com o relato repassado à equipe policial, o suspeito se armou com uma faca e partiu para cima da vítima que tentava ajudar, tentando desferir golpes. O homem conseguiu se esquivar a tempo, afastando-se do alcance da lâmina, e não sofreu ferimentos.

Logo após a tentativa frustrada de ferir o cliente, o agressor entrou rapidamente na cabine de seu veículo de carga e abandonou o estabelecimento. Testemunhas relataram que ele seguiu viagem em alta velocidade no sentido da cidade de Londrina.

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A central da Polícia Militar foi acionada imediatamente após a fuga. Uma viatura foi deslocada até o endereço, onde os policiais ouviram a vítima e colheram detalhes sobre a marca e as características do caminhão para repassar à rede de patrulhamento regional. O cliente atacado recebeu todas as orientações sobre as medidas legais cabíveis. O caso foi documentado em um boletim de ocorrência e encaminhado para as autoridades competentes, que agora trabalham para identificar e localizar o motorista envolvido.

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