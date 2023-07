Caminhoneiro morre atropelado pelo próprio veículo em Arapongas

O motorista de 65 anos de uma carreta bitrem morreu na tarde desta sexta-feira (21) após ser atingido pelo próprio veículo no Parque Industrial II em em Arapongas, no Norte do Paraná.

O acidente ocorreu na Rua Dragão. Segundo informações obtidas no local pelo TNOnline, o condutor carregou a carreta com farelo e, ao subir pela rua, o veículo registrou problemas no freio. Ele saiu da carreta e colocou um calço na roda para fazer a manutenção. Na sequência, o motorista deitou embaixo do veículo para tentar regular o freio.

Neste momento, a carreta se soltou e acabou atropelando o condutor. Ele morreu na hora. O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Nutriara. O caminhão ficou em "L" na rua.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas apenas constataram o óbito.

Segundo os bombeiros, a carreta passou por cima do caminhoneiro, que foi arrastado pela rua.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para orientar o trânsito. Não há ainda informações ainda da identificação do condutor. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo.

Foto por TV Mais Arapongas PM esteve no local após o acidente

