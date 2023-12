Caminhoneiro é sequestrado por dupla armada e abandonado em Arapongas

Um caminhoneiro foi rendido e sequestrado por uma dupla armada nesta terça-feira (19) e abandonado em Arapongas, no norte do Paraná, após ter sido feito refém por horas. A vítima teria carregado o caminhão com uma carga de cigarros em Minas Gerais e tinha como destino a cidade de Londrina. No entanto, quando alcançou o município de Ourinhos, em São Paulo, foi surpreendido pelos criminosos.

O caminhoneiro relatou que foi rendido pela dupla, sendo que um deles estava armado, no momento em que acordou na manhã desta terça na cidade paulista. Ele foi obrigado a entrar na cabine da carreta e dirigir o veículo por várias horas. Em determinado momento, os bandidos cobriram a cabeça dele com um capuz e o colocaram em um carro de cor prata. No final do dia, ele foi abandonado pelos suspeitos.

O homem foi deixado na Rua Andorinha Grande, no Conjunto San Rafael, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17h10 e encontrou a vítima próximo a um terreno baldio. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares apuraram e descobriram que a carreta havia sido recuperada em Cambé, ainda com parte da carga de cigarros. O veículo foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.

O caminhoneiro foi levado para Cambé, também no norte do Paraná, e apresentado para o delegado da Polícia Civil para as providências cabíveis.

