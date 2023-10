Caminhoneiro é deixado em canavial após roubo iniciado em Arapongas

Um caminhoneiro foi deixado em um canavial próximo da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, após um roubo iniciado em Arapongas. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o homem iria da cidade de Maringá para Londrina, quando foi surpreendido por criminosos em uma Saveiro. O caso aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira (26).

Segundo a vítima, os criminosos fecharam o caminhão e, em seguida, dois homens desceram do carro, sendo que um deles estava armado. A partir disso, o caminhoneiro foi ameaçado e obrigado a seguir o outro criminoso que estava na Saveiro.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) eles foram rumo a cidade de Jandaia do Sul, até chegar próximo ao Km 243 da BR 369, próximo a cidade de Bom sucesso. Lá a vítima foi mantida dentro da cabine do caminhão enquanto os criminosos descarregavam a carga. No entanto, apenas o celular do caminhoneiro foi levado, ficando toda a carga jogada no local, segundo os agentes.

Após o ocorrido, a Polícia Civil foi acionada, o caminhão foi carregado novamente e liberado em seguida para um responsável pela transportadora.

