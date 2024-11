Caminhoneiro de Arapongas morre em acidente na PR-323

continua após publicidade

Um acidente na noite de quinta-feira (24) na BR-323, entre Cruzeiro do Oeste e Umuarama, provocou a morte de um caminhoneiro de Arapongas. Gilson Henrique Gomes de Aguiar, de 37 anos, conduzia um caminhão Ford Cargo quando bateu em um Volvo VM-360.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o araponguense seguia no Ford Cargo com sentido Cruzeiro do Oeste a Umuarama. O acidente ocorreu por volta das 23h20, quando ele colidiu no caminhão Volvo com placas de Paranavaí.

Segundo informações do site O Bemdito, o outro veículo saía de uma estrada vicinal. Gilson Aguiar morreu ainda no local.

O corpo chegou no início da tarde desta sexta-feira (25) no Prever de Arapongas. O horário de velório e sepultamento ainda não foram confirmados.

Nas redes sociais, amigos e familiares se despedem do caminhoneiro. "Não tem palavras irmão. Só sei que o meu coração está partido. Nunca é um adeus e, sim, um até mais", postou um amigo.

