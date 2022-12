Caminhões tombam em Arapongas; motorista fica ferido

Da Redação

O final da tarde desta segunda-feira (26) teve dois tombamentos de caminhões registrados em Arapongas, no norte do Paraná. Um aconteceu na PR-218, no entroncamento com a PR-444, na saída para Astorga. O outro na PR-444, no trecho que liga com a BR-369, no sentido a Londrina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o condutor que tombou o caminhão na PR-218. Segundo os socorristas, ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital Santa Casa. A carga ficou espalhada pela pista.

O segundo tombamento, na PR-444, não houve feridos. A princípio, o caminhão bateu em um barranco às margens da rodovia e tombou. O veículo teria em seu interior frios. A pista ficou interditada durante atendimento ao acidente e o trânsito foi controlado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

