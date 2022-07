Caminhão tomba na BR-369 próximo ao Trópico de Capricórnio

Da Redação

Um caminhão refrigerado que transportava carne de porco tombou na BR-369, próximo ao Trópico de Capricórnio, em Arapongas. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 7h.

Conforme apurou a reportagem, o motorista do caminhão não ficou ferido. Ele teria perdido o controle da direção, saiu da pista, atingiu o guard-rail e tombou. A carga já foi removida e levada para outro caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi chamada. Parte da via será interditada para a remoção do veículo, com placas de Arapongas. O motorista seguia sentido Apucarana.

