Caminhão tomba na BR-369 em Aricanduva nesta terça-feira

Um acidente com caminhão baú, com placas de Apucarana, deixou o trânsito lento na BR-369, em Aricanduva, na tarde desta terça-feira (1). O caminhão, que estava carregado de ferragens, seguia sentido Arapongas, se perdeu, capotou e parou na defensa que divide as duas pistas.

O veículo ficou atravessado em uma das pistas. O motorista e o ajudante conseguiram sair do caminhão e foram atendidos por uma equipe do Samu. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados para o Honpar.

Testemunhas contaram que o caminhão saiu para ultrapassar um Corsa, porém, um outro carro também realizava uma ultrapassagem. O motorista tentou voltar para a pista da direita, mas atingiu a lateral do Corsa, depois aconteceu o tombamento.

