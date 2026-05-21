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TRÁFICO DE DROGAS

Caminhão quebra na estrada e PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em Arapongas

Veículo estava parado na pista da PR-444 com risco de causar acidentes; motorista de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 16:13:39 Editado em 21.05.2026, 16:35:20
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 912 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (21) em Arapongas, no norte do Paraná. A carga ilícita foi descoberta após o caminhão que transportava o entorpecente apresentar uma pane mecânica e ficar parado sobre a pista na rodovia PR-444, nas proximidades do entroncamento com a BR-369.

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O veículo gerava risco iminente de acidentes no trecho, o que motivou a aproximação dos agentes federais. Durante o atendimento à ocorrência e a posterior vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram os quase mil quilos de entorpecente. A droga estava estrategicamente escondida em meio a caixas do tipo utilizado para o transporte de hortaliças, em uma tentativa de despistar a fiscalização.

O motorista do caminhão, um jovem de 22 anos, natural da cidade paranaense de Altônia, recebeu voz de prisão em flagrante no local da abordagem. Ele foi conduzido, juntamente com o veículo e toda a carga de maconha, para a Delegacia da Polícia Civil de Arapongas. O suspeito deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

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Caminhão quebra na estrada e PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em Arapongas
AutorMotorista do caminhão, um jovem de 22 anos, foi preso em flagrante - Foto: Divulgação PRF


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´polícia apreensão ARAPONGAS drogas PRF tráfico
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