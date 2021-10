Caminhão com barris de chope tomba em Arapongas

Da Redação

Um caminhão carregado de barris cheios de chope, com placas de Independia (RS), tombou na noite desta sexta-feira (14), na PR-444, localizada em Arapongas. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ele estava indo sentido Londrina quando perdeu o controle do veículo e acabou tombando.

Conforme a polícia, um dos barris atingiu uma Triton, com placas de Cascavel, que trafegava atrás do caminhão, mas o motorista, de 41 anos, não teve ferimentos. No entanto, ainda de acordo com a PRE, o caminheiro sofreu ferimentos e precisou ser levado para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). A equipe da Viapar esteve no local e fez o atendimento à vítima.

Ainda segundo a PRE, a carga ficou pela pista e deve ser recolhida em breve.