Caminhão carregado com soja tomba na PR-444 em Arapongas

Um caminhão carregado com soja acabou tombando após colidir com uma grade de proteção no Km 2 da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná. O acidente aconteceu neste domingo (6), próximo a empresa Uniport.

O caminhão, que estava carregado com soja, vinha da cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, para descarregar em Londrina. Segundo informações, o homem perdeu o controle, bateu na mureta metálica no canteiro da pista e acabou tombando próximo ao acostamento.

Além disso, o caminhão acabou se chocando com um poste de energia elétrica que estava um pouco mais a frente. Por conta disso, o poste acabou ficando em diagonal quase caindo sobre a rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiu até o local, para atender o motorista do caminhão, de 38 anos, que teve apenas ferimentos leves. Por conta das escoriações o homem foi encaminhado até a UPA para receber atendimento médico.

O tombamento fez com que o caminhão ficasse com a cabine toda destruída. A pista também ficou repleta de soja após o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se encaminhou até o local para prestar auxílio.

