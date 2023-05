Caminhão carregado com frango tomba na BR-369 em Arapongas

Um caminhão que transportava animais vivos tombou na BR-369, no trecho do Distrito de Aricanduva, em Arapongas, no norte do Paraná, na madrugada deste sábado (27). O motorista do veículo disse que seguia sentido Rolândia para descarregar a carga quando dormiu ao volante. Apesar do susto, ele saiu ileso. O caminhão estava carregado com frangos e foi parar na pista contrária, sentido Arapongas/Apucarana.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para registrar a ocorrência no local que foi sinalizado por um agente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Por conta do acidente, a pista está parcialmente bloqueada no sentido Arapongas/Apucarana. Até às 7 horas deste sábado, o veículo e os animais vivos continuavam no local aguardando remoção. O acidente ocorreu no mesmo trecho onde outros dois capotamentos ocorreram em março deste ano. Clique aqui para ler.

