Caminhão bate em praça de pedágio desativada em Arapongas; veja

Um caminhão atingiu a estrutura da praça de pedágio desativada entre Arapongas e Rolândia, no norte do Paraná, na rodovia BR-369, na manhã desta terça-feira (28). O caminhão seguia sentido Londrina.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. Imagens circulando em grupos da internet mostram que o veículo ficou bastante danificado.

Com a batida, duas cabines do pedágio foram destruídas. O acidente ocorreu em meio a condições de neblina na região, e o tráfego segue lento no local neste momento.

A matéria está em constante atualização.

