Caminhada marcará abertura de Campanhas em Arapongas; saiba mais

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde, abre o cronograma de atividades das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, neste sábado (1º), com uma caminhada pele centro da cidade.

O evento está marcado para começar às 09h, com uma concentração na Praça Júlio Junqueira, também conhecida como Praça Mauá. A caminhada seguirá até a Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Igreja Matriz de Arapongas.

O ato deve contar com a presença de autoridades municipais, servidores públicos, representantes de entidades e clubes de serviços. “Contamos com a colaboração de todos e todas. Queremos fazer a maior campanha já vista em Arapongas. Conscientizando a população, levando informações e atendimentos de qualidade. Em prol das famílias de Arapongas. Vamos debater e colocar em prática ações efetivas de prevenção e combate ao câncer de mama, colo do útero e de próstata”, afirma o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.





Campanhas

A campanha Outubro Rosa é voltada para a conscientização e prevenção do câncer de mama e colo de útero pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato.

Já o Novembro Azul, é um movimento em prol da saúde do homem, estimulando o público masculino para a atenção à saúde, com a conscientização sobre a importância da prevenção de doenças, principalmente com foco no câncer de próstata.





Ações Municipais

Desde agosto, a Prefeitura de Arapongas vem se mobilizando para a estruturação dessas importantes campanhas. Uma comissão organizadora foi estruturada para a elaboração de um cronograma especial, que será colocado em prática nos próximos dois meses.

A programação contará também com atividades ao ar livre, mobilização nos pontos de saúde, entre outras ações. Todo o cronograma vem sendo definido e será amplamente divulgado.

Funcionários da Saúde e Educação já se uniram

Na semana passada, o grupo fez o pré-lançamento das atividades alusivas à Campanha Outubro Rosa. Neste ano de 2022, todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) desenvolverão atividades com foco na campanha.

Além de exposições, pit stop, carreata do Transporte Escolar e Informativo para a Escola de Pais, a equipe da Educação contribuirá com uma coleta de informações que auxiliarão a Secretaria de Saúde no monitoramento da saúde das mulheres (como mãe, tias, avós e outras) dos alunos, além das próprias servidoras da Educação. De acordo com a secretária da Educação, Cristiane Rossetti, esta coleta de informações já teve início.





ACIA

A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas – ACIA, é uma das parceiras deste movimento. “Para que esta mensagem tão importante chegue e conscientize mais pessoas, pedimos a sua ajuda. Decore a vitrine da sua loja com produtos de tonalidade rosa e azul. Avise seus consumidores e funcionários que essa decoração especial é por um motivo muito nobre: a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Quando se descobrem esses tipos de câncer no início, as chances de sucesso são imensas. Ajude esta mensagem chegar a mais pessoas. A gente conta com você”, pontuou o presidente, Anderson Molina.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

