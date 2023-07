Caminhada contra o feminicídio reúne grande público em Arapongas

No último sábado, 22, um grande público aderiu ao movimento contra o feminicídio com a 1ª Caminhada do Meio-Dia., em Arapongas, norte do Paraná. A ação promovida Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial, e Pessoa Idosa (Semipi), contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran).

A passeata saiu da Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá), seguindo pela Avenida Arapongas, tendo seu ato final na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Praça da Igreja Matriz). O público usou branco em demonstração de paz e respeito à vida.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou do ato e enalteceu a importância do envolvimento do poder público em causas de grande relevância. “Temos desenvolvido diversas frentes em prol ao combate e conscientização contra qualquer tipo de crime envolvendo as mulheres. Um olhar atento, mas também ações na prática que fazem a diferença”, falou.

Participaram também secretários municipais, vereadores da base aliada, demais servidores municipais, o deputado estadual, Pedro Paulo Bazana, representantes de entidades, clubes de serviço e população em geral.

Canais para denúncias

Arapongas conta com canais específicos para as denúncias em casos de violência doméstica. São eles: - Delegacia da Mulher de Arapongas: Telefone: 3278-2209 – Esse número serve para o envio de whatsapp. - Polícia Militar: Disque 190 – Nos casos em que não houver medida protetiva. - Guarda Municipal: Disque 153 ou 0800-645-9060 – Nos casos em que houver medida protetiva - Ramais diretos: 180 e 181.

