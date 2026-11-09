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Câmeras registram momento em que vidro de restaurante explode durante temporal em Arapongas

Três pessoas estavam sentadas à mesa, mas ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
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Um restaurante localizado às margens da BR-369, na Avenida Maracanã, em Arapongas, teve parte dos vidros quebrada durante o temporal que atingiu o município na tarde deste sábado (7). O incidente foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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As imagens mostram três pessoas sentadas em uma mesa do restaurante enquanto a chuva atingia a cidade. Em determinado momento, os clientes se levantam e, poucos segundos depois, um dos vidros localizado em frente ao estacionamento cede e cai próximo ao local onde eles estavam.

O registro mostra o momento em que a estrutura se rompe e os estilhaços atingem a área próxima aos clientes, que conseguiram deixar o local antes do ocorrido. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.

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Câmeras registram momento em que vidro de restaurante explode durante temporal em Arapongas
AutorFoto: Reprodução/ câmera de segurança


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